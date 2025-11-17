Logo
Large banner

Преминуо радник који је у четвртак повријеђен на градилишту

Извор:

Херцеговина.инфо

17.11.2025

21:22

Коментари:

0
Преминуо радник који је у четвртак повријеђен на градилишту

Радник повријеђен на градилишту у Мостару у четвртак, преминуо је у болници у понедјељак, 17. новембра ујутро.

Како је саопштено из Универзитетске клиничке болнице Мостар за "Херцеговина.инфо", радник је преминуо усљед задобијених повреда.

Раније је из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона речено да је радник задобио тешке тјелесне повреде на градилишту тунела Варда.

Сахрана ће се одржати у четвртак, 20. новембра, у 14 сати на римокатоличком гробљу Бан Брдо у Грачацу.

Подијели:

Тагови:

nesreća

несрећа

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Маскирани разбојници отели возило са 2 милиона евра

Хроника

Маскирани разбојници отели возило са 2 милиона евра

58 мин

0
Полицајац испалио метак у болници

Свијет

Полицајац испалио метак у болници

1 ч

0
Покренута истрага о смрти дјечака (9): Добио богиње и високу температуру, преминуо након три дана

Регион

Покренута истрага о смрти дјечака (9): Добио богиње и високу температуру, преминуо након три дана

1 ч

0
Возио дрогиран, па усмртио пјешака

Хроника

Возио дрогиран, па усмртио пјешака

1 ч

0

Више из рубрике

Маскирани разбојници отели возило са 2 милиона евра

Хроника

Маскирани разбојници отели возило са 2 милиона евра

58 мин

0
Возио дрогиран, па усмртио пјешака

Хроника

Возио дрогиран, па усмртио пјешака

1 ч

0
Алдина Јахић, дјевојка убијена у Мостару

Хроника

Свједок описао посљедње тренутке Алдине Јахић: Био је мртав-хладан

2 ч

2
Прегажена жена са псом, возач побјегао са мјеста несреће

Хроника

Прегажена жена са псом, возач побјегао са мјеста несреће

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

12

Трагедија у Италији: Човјек погинуо у клизишту покушавајући да помогне комшиници

22

05

Додик: 23. новембра бирамо сигурност, знање и уставобранитеља

21

56

Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

21

54

ЕУ изазвала потпуни хаос: Људи падају у несвијест на аеродромима

21

48

Медведев: За разлику од Запада, Русија никога није држала у колонијалном заточеништву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner