Преминуо радник који је у четвртак повријеђен на градилишту

17.11.2025
21:22
Радник повријеђен на градилишту у Мостару у четвртак, преминуо је у болници у понедјељак, 17. новембра ујутро.
Како је саопштено из Универзитетске клиничке болнице Мостар за "Херцеговина.инфо", радник је преминуо усљед задобијених повреда.
Раније је из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона речено да је радник задобио тешке тјелесне повреде на градилишту тунела Варда.
Сахрана ће се одржати у четвртак, 20. новембра, у 14 сати на римокатоличком гробљу Бан Брдо у Грачацу.
