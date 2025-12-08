Logo
Триком до киселог купуса за два дана

08.12.2025

12:10

Коментари:

0
Триком до киселог купуса за два дана
Фото: Youtube/ screenshot/ Add, Mix, Bake!

Зима без сарме? Тешко да то ико од нас може да замисли. И док се свако хвали "најбољим рецептом", истина је да све почиње од савршено киселог купуса.

Добра вијест је да за то више није потребно ни буре, ни дуг процес чекања. Постоји неколико једноставних трикова који дају исти резултат брзо, лако и без грешке.

Брза метода за кисељење купуса

Очистите главицу купуса од спољашњих листова и издубите коријен. У рупу сипајте малу шољицу сирћета и кашику соли, а затим лагано протресите купус како би се све лијепо распоредило. Овако припремљену главицу ставите у кесу и убаците у замрзивач на два дана.

Салата-зелена салата

Савјети

Салата брзо расте, али и ризици: На шта треба обратити пажњу

Када је извадите и пустите да се потпуно одмрзне, добићете савршено мекан и пријатно кисео купус, спреман за мотање сарми.

Трик за традиционалну укус

Ако више волите традиционалан укус, постоји и класичан, али поједностављен начин. Након што очистите купус и издубите коријен, у удубљење сипајте со, па га ставите у већу посуду. Поред купуса убаците кришку хљеба, јер она помаже процесу ферментације.

Све затим прелијте врелом, благо посољеном водом (со додајте по укусу, али не претјерујте) и поклопите. Држите посуду на топлом мјесту, а за неколико дана, највише пет, ваш купус ће бити спреман и лијепо укисељен.

Не само да ће кисели купус сарму и друга јела учинити неодољивим, већ ће цијела кућа мирисати на ону праву зимску магију, Лепоте Србије.

