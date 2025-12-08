Logo
Човjек плакао у тржном центру, пријетио да ће да скочи

Телеграф

08.12.2025

12:09

Човjек плакао у тржном центру, пријетио да ће да скочи
Фото: Unsplash

Све спасилачке службе интервенисале су у једном тржном центру у словачкој Кошици у суботу, након пријаве да се на симсу једног од прозора налази мушкарац који плаче и пријети да ће скочити.

Како се сазнаје, ријеч је о објекту познате компаније, а мушкарац је од раније познат полицији, прије годину дана брутално је напао полицијске службенике у општини Шаца.

На лице мјеста одмах су упућени полиција, ватрогасци, хитна помоћ и полицијски преговарач.

Према информацијама телевизије ЈОЈ, мушкарац је до симса дошао кроз ресторан на другом спрату тржног центра. Најпре је изашао на балкон, преко којег је пришао прозору, а затим се пребацио до управног дијела зграде, гдје је остао да стоји.

Преговарач му се обраћао кроз прозор канцеларије, у жељи да га одговори од намјере да скочи.

Током вишесатних преговора, који су трајали више од 11 сати, мушкарац је више пута викао да "мора то да уради" и да ће скочити. У једном тренутку од полиције је тражио пиво и цигарете, што је све присутне шокирало. За то вријеме, службе су обезбиједиле шири простор око објекта како би се спријечио прилаз неовлашћених лица и очувала јавна безбједност.

Око 4.30 часова ујутру, мушкарац је коначно одустао од своје намјере и, уз пратњу полиције, предат је екипи хитне помоћи, која га је превезла у једну од болница у Кошицама.

"Полиција је од самог доласка успоставила контакт са особом и непрекидно комуницирала с њом. Сви поступци су спроведени изузетно опрезно и професионално, како се ситуација не би додатно погоршала. Особа је на крају прихватила помоћ и безбједно је збринута", изјавила је Ленка Иванова, портпаролка Регионалне полицијске управе у Кошицама, додајући да, због осјетљивости случаја, неће бити изношено више детаља.

(Телеграф.рс)

