Вирус хара на ЗОИ: Покошена још једна репрезентација!

07.02.2026

13:21

Вирус хара на ЗОИ: Покошена још једна репрезентација!
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Женска хокејашка репрезентација Швајцарске налази се у изолацији због норовируса, а под знаком питања меч са Канадом на ЗОИ.

Док се ситуација у женској хокејашкој репрезентацији Финске полако стабилизује након избијања норовируса који је десетковао тим и довео до одлагања прве утакмице на Олимпијским играма, нова забринутост долази из швајцарског табора.

Новак Ђоковић

Остали спортови

Ђоковић на отварању ЗОИ: "Далеко је Лос Анђелес"

Швајцарске хокејашице налазе се у изолацији након што је једна играчица била позитивна на ову стомачну инфекцију.

Швајцарски олимпијски комитет саопштио је у петак увече да је један позитиван тест на норовирус довео до тога да читав тим буде стављен у изолацију, због чега су играчице пропустиле и церемонију отварања.

Позитиван налаз забиљежен је након утакмице коју је Швајцарска раније тог дана одиграла против Чешке.

zoi

Остали спортови

Спектакл загарантован: Свечано отворене Зимске олимпијске игре у Милану и Кортини

Упркос свему, Швајцарска је и даље планирана да у суботу одигра меч против Канаде, али је његово одржавање под знаком питања.

До сада је норовирус био потврђен само у једном тиму, а званичници Финске у петак су изразили оптимизам да ће дуел против Сједињених Америчких Држава бити одигран према плану.

