Ђоковић на отварању ЗОИ: "Далеко је Лос Анђелес"

07.02.2026
11:11
Коментари:0
Српски тенисер Новак Ђоковић присуствовао је отварању Зимских Олимпијских игара у Милану и Кортини.
ЗОИ су свечано отворене у петак увече, док је на церемонији присуствовао и Новак Ђоковић.
Он је породично испратио дефиле и церемонију на стадиону Милана, чији је навијач.
Novak Djokovic and family at the Olympics opening ceremony. ❤️ pic.twitter.com/WlHYfjj9qU— Danny (@DjokovicFan_) February 7, 2026
"Прелеп спектакл, као и увек. Увек је лепо бити у Италији. Очигледно је да је Италија земља спорта. Очекивали смо спектакл и то смо и видели. Мени је ово био први пут на церемонији отварања Зимских олимпијских игара и била је то велика емоција. Веома сам срећан што сам ово искуство доживео са својом породицом", рекао је Новак Ђоковић.
Потом је упитан и о наредним љетним Олимпијским играма, које су на програму у ЛА 2028.
"Далеко је, да. У овом периоду мог живота и каријере је далеко, али очигледно је да имам жељу да стигнем до тамо", истакао је Ђоковић.
Остали спортови
16 ч0
Остали спортови
19 ч0
Остали спортови
21 ч0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
49
15
46
15
32
15
26
15
12
Тренутно на програму