Ђоковић на отварању ЗОИ: "Далеко је Лос Анђелес"

07.02.2026

11:11

Новак Ђоковић
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Српски тенисер Новак Ђоковић присуствовао је отварању Зимских Олимпијских игара у Милану и Кортини.

ЗОИ су свечано отворене у петак увече, док је на церемонији присуствовао и Новак Ђоковић.

Он је породично испратио дефиле и церемонију на стадиону Милана, чији је навијач.

"Прелеп спектакл, као и увек. Увек је лепо бити у Италији. Очигледно је да је Италија земља спорта. Очекивали смо спектакл и то смо и видели. Мени је ово био први пут на церемонији отварања Зимских олимпијских игара и била је то велика емоција. Веома сам срећан што сам ово искуство доживео са својом породицом", рекао је Новак Ђоковић.

Потом је упитан и о наредним љетним Олимпијским играма, које су на програму у ЛА 2028.

"Далеко је, да. У овом периоду мог живота и каријере је далеко, али очигледно је да имам жељу да стигнем до тамо", истакао је Ђоковић.

Тагови:

