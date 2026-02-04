Родик: Ђоковића би то могло да пензионише

Извор:
Бивши амерички тенисер Енди Родик прокоментарисао је изјаву Новака Ђоковића по завршетку Аустралијан опена.
Новак је послије пораза у финалу од Карлоса Алкараза казао да не зна да ли ће и сљедеће године играти у Мелбурну.
Родик вјерује да ни сам Ђоковић не зна још колико ће играти, јер то доста зависи и од његове форме, кондиције.
"Он зна да је Новак и да та мала чуда живе у њему. Ако је то рекао у Аустралији, то је зато што не зна шта ће се десити", рекао је Родик и додао:
"Воли да прича о Олимпијским играма у Лос Анђелесу 2028, али би једна озбиљнија повреда могла да га пензионише".
Новак је од понедјељка опет у Топ 3 тенисера на АТП листи, први пут послије годину и по дана.
