Тенисерка из Украјине сада неће да се рукује ни са Мађарицом

03.02.2026

11:17

Александра Олијњикова
Фото: Instagram

Украјинске тенисерке у посљедње скоро четири године, откако је почео рат у Украјини, нису се руковале са Рускињама и Бјелорускињама, а сада је на том списку, бар када је једна од њих у питању, и једна Мађарица.

Александра Олијњикова је најавила да се неће сликати са Аном Бондар прије данашњег меча у Клужу, а то значи да неће бити ни честитања без обзира која од двије противнице побиједи.

"Ана Бондар је учествовала на турниру Трофеј Сјеверне Палмире у децембру 2022, у Русији, без обзира на санкције наметнуте овој агресорској земљи", за портал БТУ објаснила је 91. тенисерка свијета", рекла је Олијњикова те додала:

"Ако јавно призна да је погријешила што је то урадила, мада мислим да је то екстремно велика грешка. Ако се извини украјинском народу и јасно осуди Русију за агресију против Украјине, Русију као агресорску земљу, а Путина као ратног злочинца".

Олијњикова је недавно изјавила "да се веома лоше осјећа поред Арине Сабаленке због њене блискости са Александром Лукашенком", мада је најбоља тенисерка свијета више пута рекла да је против рата.

