Ђоковић без овога не излази на терен

Наш тениски ас Новак Ђоковић, нажалост данас, 1. фебруара, је забиљежио пораз у финалу Аустралијан опена против Карлоса Алкараза.
Иако данас није однио побједу, непобитна је чињеница да Ноле двије деценије бриљира на тениском терену и биљежи историјске успјехе.
Поред сјајне дисциплине, труда и рада који показује на мечевима, Ђоковић ради и на менталној снази а поред ритуала које има пред мечеве открио је и да ли има неки талисман који га бодри пред сваки “окршај” на терену.
Гостујући у једној емисији Ноле је открио да мало ко зна да он са собом док игра носи двије огрлице, преноси "Телеграф".
То је образложио откривши да оне имају јаку симболичко и емотивно значење.
"Имам двије огрлице које носим на себи константно. На једној је крст, конекција са хришћанством. Ово ми је баш важно, играм се са њом… Мало ми смета али баш, баш ми је драга. Скинућу је јер желим да вам покажем шта је унутра, ово представља тениску лоптицу али и планету. Има ту симболичку повезаност са мојим путовањима и наравно са мојим спортом. Али када је отворите слике моје породице: ту смо моја жена и ја, син и кћерка, пси…изузетно ми је важна ова огрлица. Сваки дан је отворим и пољубим сваког члана моје породице. Тиме знам да су уз мене и кад нисмо физички заједно тако да, ово увијек носим", истакао је, преноси "Телеграф".
Подсјетимо, Новак се борио за трофеј на Аустралијан опену, међутим Шпанац је био бољи у четири сета због чега је однио побједу.
Иначе, Ноле има до сада освојена 24 Грен слема од чега 10 на Аустралијан опену.
