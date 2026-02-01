Logo
Огласио се Надал након финала Ђоковић -Алкараз: Моћна порука за Новака

Извор:

Агенције

01.02.2026

16:34

Коментари:

0
Рафаел Надал, некада најбољи тенисер свијета, испратио је из првих редова окршај свог сународника Карлоса Алкараза са једне, и највећег ривала у каријери, Новака Ђоковића, са друге стране, а послије меча имао је поруку за обојицу.

Надал је прво честитао Алкаразу на титули, уз фотографију насталу током њиховог разговора послије финала.

А потом је имао шта да поручи и Ђоковићу.

Nadal-Rafael

Тенис

Доктор саопштио Рафаелу Надалу да има ову неизљечиву болест

"Честитке Новаче на још једном финалу у Аустралији и томе што си наставио да правиш историју нашег спорта. И хвала на оним ријечима током церемоније", навео је Надал.

