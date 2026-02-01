Огласио се Надал након финала Ђоковић -Алкараз: Моћна порука за Новака

Извор:
Рафаел Надал, некада најбољи тенисер свијета, испратио је из првих редова окршај свог сународника Карлоса Алкараза са једне, и највећег ривала у каријери, Новака Ђоковића, са друге стране, а послије меча имао је поруку за обојицу.
Надал је прво честитао Алкаразу на титули, уз фотографију насталу током њиховог разговора послије финала.
А потом је имао шта да поручи и Ђоковићу.
"Честитке Новаче на још једном финалу у Аустралији и томе што си наставио да правиш историју нашег спорта. И хвала на оним ријечима током церемоније", навео је Надал.
Enhorabuena @carlosalcaraz por ganar el @AustralianOpen y conquistar el Career Grand Slam! 👶👏🏻— Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 1, 2026
Congratulations @DjokerNole on reaching another final in Melbourne and continuing to make history in our sport. Thank you for your words during the ceremony! pic.twitter.com/GSLr8pprQZ
