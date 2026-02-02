Ђоковић напредовао на АТП листи

Извор:
Овогодишњи Аустралијан Опен је завршен, а АТП ранг листе почињу да одражавају све што се дешавало у Мелбурну у посљедње двије недјеље - уз чињеницу да се Новак Ђоковић попео за једно мјесто!
Карлос Алкараз је достигао каријерни максимум са 13.650 поена. То и није изненађење када се узме у обзир да је актуелни шампион Аустралијан Опена, Ролан Гароса и УС Опена, а такође и вицешампион Вимблдона. Његова доминација на највећим турнирима је неоспорна, што објашњава и све већу разлику између њега и Јаника Синера. Италијан, који је бранио титулу у Мелбурну, изгубио је 1.200 поена након пораза у полуфиналу, па Алкараз сада води са 3.350 поена предности.
Ипак, ова разлика ће се вјероватно смањити у наредним мјесецима. Синер неће морати да брани ниједан поен до касне прољећне сезоне због допинг суспензије из 2025, што му даје простор да сустигне Алкараза.
На трећем мјесту ранг листе је Новак Ђоковић, који је напредовао за једну позицију након што је стигао до свог 38. финала на Гренд слему. Није морао ни да побиједи да би претекао Александра Зверева, који је изгубио бодове због чињенице да није ушао у финале АО.
Лорензо Мусети остаје пети на свијету, Тејлор Фриц је напредовао за двије позиције, док Бен Шелтон назадује. Велика имена као што су Данил Медведев, Каспер Руд и Џек Дрејпер сада су ван ТОП 10.
Ево како изгледа ТОП 10:
1. Карлос Алкараз – 13.650
2. Јаник Синер – 10.300
3. Новак Ђоковић – 5.280
4. Александар Зверев – 4.605
5. Лоренцо Музети – 4.405
6. Алекс де Минор – 4.080
7. Тејлор Фриц – 3.940
8. Феликс Оже-Алијасим – 3.725
9. Бен Шелтон – 3.600
10. Александар Бублик – 3.235
Међу играчима који напуштају Мелбурн са позитивним скором су и Камил Мајчрзак (55), Итан Квин (68), Елиот Спицири (71), Хамад Медједовић (80) и Емилио Нава (80). Многи од њих су надмашили своја претходна достигнућа. Лорензо Сонего пао је на 60. мјесто, док су Александар Ковачевић (83) и Гаел Монфис (165) имали највеће падове ове недјеље.
Са позитивне стране, и поред опроштајне сезоне, Стан Вавринка је напредовао за 29 позиција и сада је 110. на свијету. Остаје питање: хоће ли Швајцарац завршити каријеру унутар ТОП 100?
