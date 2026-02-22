Logo
Хапшење у Бањалуци и Источном Сарајеву: "Пали" тржишни инспектори

АТВ

22.02.2026

17:50

Хапшење у Бањалуци и Источном Сарајеву: "Пали" тржишни инспектори
Фото: Уступљена фотографија

Три лица из Бањалуке ухапшена су због примања мита у полицијској акцији "Ада" усмјереној на спречавање кривичних дјела корупције, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске.

Како незванично сазнајемо, у Бањалуци су јуче ухапшене Сања Максимовић и Гордана Вучић, а данас у Источном Сарајеву Владан Марјановић. Сва ухапшена лица су тржишни инспектори.

Претресене су локација које користе лица С.М. и Г. В. и том приликом је пронађена и одузета већа количина новца и други предмети који се могу довести у вези са предметним кривичним дјелом.

Лица С.М. И Г.В. предата су надлежном тужилаштву, док је у току криминалистичка обрада лица В.М.

Акцију "Ада" спровели су полицијски службеници Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске под надзором Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала Републичког јавног тужилаштва, а по наредби Окружног суда у Бањалуци.

Таг :

хапшење

