Тенисер повриједио сам себе на бизаран начин - ВИДЕО

03.02.2026

13:35

Ђовани Мпетши Перикар
Француски тенисер Ђовани Мпетши Перикар (22) био је принуђен да преда меч првог кола АТП турнира у Монпељеу против сународника Артура Геа (21), пошто се повредио на несвакидашњи начин.

Инцидент се догодио у завршници првог сета, при вођству Гее од 5:3. Наиме, 57. играч на свјетској АТП листи изашао је на мрежу како би одиграо волеј, али је лопта послије ударца противника незгодно одскочила.

У покушају да је захвати, лоптица је ударила у рам рекета и великом брзином се одбила право у његово лијево око.

Француз је моментално пао на подлогу, а медицински тим је одмах утрчао на терен. Након прве интервенције, Перикар је морао да оде на медицински тајм-аут ван терена.

policija rotacija

Хроника

Необична незгода у БиХ: Аутом се забила у зграду Поште

Око му је било потпуно црвено и крваво, а једва је успијевао да га држи отвореним. Иако је покушао да настави меч, одиграо је још само један поен, који је Геа добио ас-сервисом за 6:3 у првом сету, послије чега је Перикар, уз консултацију са својим тимом, одлучио да преда меч и повуче се са турнира.

На снимку испод можете видјети како је изгледао цијели немили догађај.

