Тенисер повриједио сам себе на бизаран начин - ВИДЕО

Француски тенисер Ђовани Мпетши Перикар (22) био је принуђен да преда меч првог кола АТП турнира у Монпељеу против сународника Артура Геа (21), пошто се повредио на несвакидашњи начин.
Инцидент се догодио у завршници првог сета, при вођству Гее од 5:3. Наиме, 57. играч на свјетској АТП листи изашао је на мрежу како би одиграо волеј, али је лопта послије ударца противника незгодно одскочила.
У покушају да је захвати, лоптица је ударила у рам рекета и великом брзином се одбила право у његово лијево око.
Француз је моментално пао на подлогу, а медицински тим је одмах утрчао на терен. Након прве интервенције, Перикар је морао да оде на медицински тајм-аут ван терена.
Око му је било потпуно црвено и крваво, а једва је успијевао да га држи отвореним. Иако је покушао да настави меч, одиграо је још само један поен, који је Геа добио ас-сервисом за 6:3 у првом сету, послије чега је Перикар, уз консултацију са својим тимом, одлучио да преда меч и повуче се са турнира.
На снимку испод можете видјети како је изгледао цијели немили догађај.
