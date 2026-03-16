Стевандић добио пријетње: "Бит ћеш смакнут"

АТВ

16.03.2026

07:08

Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, добио је више пријетњи путем месенџера.

Стевандић је објавио на мрежи "Икс" садржај тих пријетњи, а у њима се осим увреда наводи како ће бити смакнут.

"ФБиХ томе даје алиби сталном медијском хајком и сатанизацијом. Домаће хуље, амбициозне незналице свјесно ме потказују и обиљежавају као мету у реалном времену, али Српска има надлежне службе које о томе (и о њима) брину. Нема страха", поручио је Стевандић на друштвеној мрежи Икс.

