Стевандић добио пријетње: "Бит ћеш смакнут"

Аутор:АТВ
16.03.2026
07:08
Коментари:3
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, добио је више пријетњи путем месенџера.
Стевандић је објавио на мрежи "Икс" садржај тих пријетњи, а у њима се осим увреда наводи како ће бити смакнут.
"ФБиХ томе даје алиби сталном медијском хајком и сатанизацијом. Домаће хуље, амбициозне незналице свјесно ме потказују и обиљежавају као мету у реалном времену, али Српска има надлежне службе које о томе (и о њима) брину. Нема страха", поручио је Стевандић на друштвеној мрежи Икс.
Пријетње радикалних фанатика су све агресивније. ФБиХ томе даје алиби сталном медијском хајком и сатанизацијом.Домаће хуље,амбициозне незналице свјесно ме потказују и обиљежавају као мету у реалном времену, али Српска има надлежне службе које о томе (и о њима) брину.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) March 16, 2026
Нема страха! pic.twitter.com/WOWoeaqVfr
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
12 ч4
Република Српска
14 ч11
