Као што смо писали: Босић се вратио у Предсједништво СДС-а

АТВ
15.03.2026
Младен Босић вратио се у Предсједништво Српске демократске странке (СДС), као што су недавно најавили извори АТВ-а.
Подсјећамо, како су извори АТВ-а у фебруару испричали, предсједник СДС-а Бранко Блануша је желио у Предсједништво партије, између осталих, да и врати Босића.
Босић је у Предсједништво "инаугурисан" у недјељу, 15. марта, на сједници Главног одбора и то на приједлог управо Блануше.
Осим њега у Предсједништву су Бранко Блануша, Јовица Радуловић, Биљана Лукић, Борис Лукета, Желимир Нешковић, Никола Ковачевић, Огњен Бодирога, Никола Злојутро, Милан Петровић, Младен Тривуновић, Ђорђе Милићевић, Маринко Божовић, Стево Драпић, Александра Пандуревић, Љубиша Петровић, Милан Миличевић, Мирјана Орашанин и Дарко Бабаљ., преноси портал "Герила".
