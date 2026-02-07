Logo
Стиже "најстрашнији хорор који ћете икада чути": Објављен и први трејлер

Б92

07.02.2026

12:23

Надолазећи хорор филм "Ундертоне" најављује се као један од најбољих хорор филмова ове године и као "најстрашнији филм за који ћете икада чути".

Објављен је и први трејлер за ново остварење студија А24.

У средишту приче овог хорор филма налази се водитељка популарног подкаста о паранормалним појавама, коју почињу да прогањају застрашујући снимци које јој мистериозно неко шаље.

Главне улоге тумаче Нина Кири, позната из серије "Слушкињина прича", и Адам ДиМарко, глумац из серије "Бијели лотос".

У филму глуме и Мишел Дукет, Кена Лин Бастидас и Џеф Јунг.

Редитељски деби

Филм је написао и режирао Иан Туасон, а "Ундертоне" представља његов редитељски деби у дугометражном формату.

Туасон је у међувремену ангажован као редитељ надолазећег пројекта из франшизе "Паранормална активност".

