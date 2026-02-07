Logo
Швајцарац Фрањо први освајач златне медаље на ЗОИ

Franjo Fon Almen osvajač prva zlatna medalja na Zimskim olimpijskim igrama 2026
Фото: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

Прво најсјајније одличје на Зимским олимпијским играма у италијанској Кортини освојио је швајцарски скијаш Фрањо фон Алмен.

Он је Фрањо је завршио спуст у времену од 1:51.61 минута, што је било довољно за злато.

Други је био Ђовани Францони из Италије са 1:51.81, док је трећи његов сународник Доминик Парис са временом 1:51.11.

Фрида Карлсон

Остали спортови

Вирус хара на ЗОИ: Покошена још једна репрезентација!

Стаза на којој се данас прославио Фрањо налази се у Бормију и међу љубитељима скијања носи злокобан назив "саза смрти", због разних ствари из прошлости.

Фон Алмен је иначе био фаворит трке, пошто је освојио и златну медаљу на Светском шампионату 2025. године.

