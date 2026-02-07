Швајцарац Фрањо први освајач златне медаље на ЗОИ

Извор:
Б92
07.02.2026
13:30
Коментари:0
Прво најсјајније одличје на Зимским олимпијским играма у италијанској Кортини освојио је швајцарски скијаш Фрањо фон Алмен.
Он је Фрањо је завршио спуст у времену од 1:51.61 минута, што је било довољно за злато.
Други је био Ђовани Францони из Италије са 1:51.81, док је трећи његов сународник Доминик Парис са временом 1:51.11.
Остали спортови
Вирус хара на ЗОИ: Покошена још једна репрезентација!
Стаза на којој се данас прославио Фрањо налази се у Бормију и међу љубитељима скијања носи злокобан назив "саза смрти", због разних ствари из прошлости.
Фон Алмен је иначе био фаворит трке, пошто је освојио и златну медаљу на Светском шампионату 2025. године.
Остали спортови
2 ч0
Остали спортови
3 ч0
Остали спортови
4 ч0
Остали спортови
16 ч0
Најновије
Најчитаније
15
49
15
46
15
32
15
26
15
12
Тренутно на програму