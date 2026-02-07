Индијац ради као механичар у Хрватској, открио колику има плату

07.02.2026
13:54
Коментари:0
Рад страних радника у Хрватској последњих година постао је важан дио тржишта рада, посебно у грађевини, туризму, угоститељству и комуналним дјелатностима.
Висина плата и услови рада зависе од дјелатности и послодавца, а често су повезани с мањком домаће радне снаге и сезонским потребама.
Иако су плате углавном ниже него у развијенијим земљама ЕУ, многим страним радницима послодавци обезбјеђују смјештај и основне животне услове.
Уз административне препреке, као што су дозволе за боравак и рад, интеграција у локалну средину и познавање језика кључни су фактори за квалитет живота и рада страних радника у Хрватској, преноси Телеграф.
На Редит је један корисник подијелио своја искуства и разговоре са странцима из свог комшилука:
Корисник је признао да се осјећа „мање вриједно“ јер ови радници имају обезбијеђен смјештај и храну и реално могу више да уштеде него он.
У коментарима многи су додали да неки страни радници плаћају смјештај и храну сами, а дио зараде иде и агенцији ако раде преко ње. Неки послови су дефицитарни и тешко је наћи домаће раднике, па би било срамотно да плате буду мање од ових, преноси портал Дневно.
