Индијац ради као механичар у Хрватској, открио колику има плату

07.02.2026

13:54

Индијац ради као механичар у Хрватској, открио колику има плату
Фото: Sergey Meshkov/Pexels

Рад страних радника у Хрватској последњих година постао је важан дио тржишта рада, посебно у грађевини, туризму, угоститељству и комуналним д‌јелатностима.

Висина плата и услови рада зависе од д‌јелатности и послодавца, а често су повезани с мањком домаће радне снаге и сезонским потребама.

Иако су плате углавном ниже него у развијенијим земљама ЕУ, многим страним радницима послодавци обезбјеђују смјештај и основне животне услове.

Уз административне препреке, као што су дозволе за боравак и рад, интеграција у локалну средину и познавање језика кључни су фактори за квалитет живота и рада страних радника у Хрватској, преноси Телеграф.

На Редит је један корисник подијелио своја искуства и разговоре са странцима из свог комшилука:

  • Индијац, механичар: ради од 8 до 16 часова, викенди слободни, плата 1500€ нето.
  • Непалац, возач миксера за бетон: плата 1350€, радно вријеме непознато.
  • Непалац, радник на градилишту: ради од 7 до 16 часова, плата 1300€.

Корисник је признао да се осјећа „мање вриједно“ јер ови радници имају обезбијеђен смјештај и храну и реално могу више да уштеде него он.

У коментарима многи су додали да неки страни радници плаћају смјештај и храну сами, а дио зараде иде и агенцији ако раде преко ње. Неки послови су дефицитарни и тешко је наћи домаће раднике, па би било срамотно да плате буду мање од ових, преноси портал Дневно.

