Механичар му савјетом сачувао огромне паре: Говорим на своју штету

Извор:

Агенције

07.10.2025

17:53

Коментари:

0
Механичар му савјетом сачувао огромне паре: Говорим на своју штету

Један возач у Србији подијелио је на друштвеним мрежама искуство које је одушевило хиљаде људи.

Испричао је како га је поштени механичар спасио огромног трошка. Када је дошло вријеме за велики сервис на његовом аутомобилу с 1.5 ХДи мотором, власник је, како каже, почео звати механичаре како би замијенио ланац и брегасту осовину.

За аутомобил стар 9 година који је прешао 150.000 километара, први механичар тражио је 1.000 евра, а други чак 1.300. Трећи механичар имао је одговор који није очекивао.

На упит о цијени такве поправке, тај механичар био је директан и искрен.

“Види, рећи ћу ти на своју штету, али такав сам човјек: Стелантис је у јулу продужио рок за отклањање овог проблема са 5 на 10 година или 200.000 пређених километара, што прије наступи. Тако да – правац овлаштени сервис”, рекао му је механичар.

Људи у невјерици: ‘Каква људина’

Возач је од механичара добио и повезницу на вијест која преноси званично саопштење Стелантиса од 4. јула 2025. године, које то потврђује.

“Какав цар! Кад се сага заврши, морам га почастити”, написао је возач у објави која се брзо проширила интернетом.

Други потврђују, човјек заиста заслужује сваку похвалу.

“Ријетки су овакви људи, мајстори су мојој сестри при монтажи намјештаја за купатило. Рупа 10 центиметара у другој просторији. Искривили су цијев за хладну воду па је умиваоник тренутно неупотребљив. Она им платила, плус их частила, а они ће сутра све поправити, мало сутра”, пишу људи у коментарима какви све мајстори знају бити.

Недавно је фирма Стелантис објавила проширење посебне гаранције за мотор 1.5 БлуХДи у возилима произведенима између октобра 2017. и јануара 2023. године, након што је утврђен проблем с преурањеним трошењем ланца брегасте осовине. Према новим условима, Стелантис ће покривати 100 одсто трошкова поправки везаних уз тај проблем у трајању од 10 година или до 150.000 миља, уз испуњавање одређених техничких услова.

Такође, они који су између 1. јануара 2023. и 30. јула 2025. већ платили такве поправке могу поднијети захтјев за ретроактивну накнаду, под условом да су одржавање и дијагностика обављени према препорукама бренда.

