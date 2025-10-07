Logo

Минић: Растужила ме вијест о одласку великог човјека и умјетника

07.10.2025

17:42

Минић: Растужила ме вијест о одласку великог човјека и умјетника
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да га је растужила вијест о одласку Халида Бешлића, великог човјека и умјетника.

Минић је навео да Бешлић може бити примјер свима како се воли земља, а поштују људи и комшије без обзира на вјеру и нацију.

"Хвала ти Халиде, за све", написао је Минић на Иксу.

Легендарни пјевач народне музике Халид Бешлић преминуо је данас у 72. години у Универзитетском клиничком центру у Сарајеву након кратке борбе са тешком болешћу.

