Минић: Растужила ме вијест о одласку великог човјека и умјетника

07.10.2025
17:42
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да га је растужила вијест о одласку Халида Бешлића, великог човјека и умјетника.
Минић је навео да Бешлић може бити примјер свима како се воли земља, а поштују људи и комшије без обзира на вјеру и нацију.
"Хвала ти Халиде, за све", написао је Минић на Иксу.
Легендарни пјевач народне музике Халид Бешлић преминуо је данас у 72. години у Универзитетском клиничком центру у Сарајеву након кратке борбе са тешком болешћу.
