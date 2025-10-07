Logo

Додик: Отишао је добар човјек који је пјесмом спајао људе

07.10.2025

Додик: Отишао је добар човјек који је пјесмом спајао људе
С тугом сам примио вијест о смрти Халида Бешлића, човјека који се за живота уписао у легенде, написао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске у објави на Иксу.

"Отишао је добар човјек, умјетник из народа, који је пјесмом спајао људе. Породици искрено саучешће. Почивај у миру, Халиде", навео је Додик.

