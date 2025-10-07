''ЕУ се не може бавити овим простором, Америка и Русија да направе комисију за Балкан''

Извор:
07.10.2025
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да ЕУ нема више потенцијала да се бави овим простором и да је оно што је до сада радила било погрешно, те да је зато предложио да Сједињене Државе и Русија направе комисију за Балкан.
"Није рационално прихватити да нас Французи овдје моделирцију, а њихов премијер је поднио оставку. Њемачко руководство је доносило потпуно неразумне одуке, чак је и /бивши канцелар Ангела/ Меркел јуче рекла да је хтјела да успостави дијалог са Русијом и да пријечи оружано операција у Украјини, али то други нису хтјели", рекао је Додик новинарима у Хан Пијеску.
Предсједник Додик је напоменуо да је раније разговарао о томе и са мађарским премијером Виктором Орбаном, те указао да је Мађарска веома заинтересована да помогне и да много боље разумије ситуацију на Балкану од скандинавских земаља.
Он је указао да је БиХ заглављена у политичке процесе и проблеме.
"Ми 30 година нисмо имали ни један разлог за добробит БиХ. Зар треба да чекамо наредних 30 испразних година које нам неће ништа дати. Уз све то срушили су Дејтонски споразум политички муслимани са либералним администрацијама у Европи, заједно под менторством Бајденове администрације", рекао је Додик.
Предсједник Српске је истакао да треба одустати од еуфорије везане за ЕУ које не може да рјешава ни своје проблеме.
"Ако не може да рјешава своје проблеме, како мислите да нама нешто понуди", рекао је Додик.
Он је истакао да постоје замјенска тржишта у односу на ЕУ и да Српска у том погледу није изгубљена.
"Повезаност са Европом остаје, али сви озбиљни људи у Европи су забринути за стање у ЕУ и предстојећу зиму. Очигледно да Русију не могу да побиједе", рекао је Додик.
Предсједник Републике Српске поручио је данас да ће политички остати веома ангажован.
"Бићу предсједник за сваког ко ме таквог прихвата", рекао је Додик и напоменуо да га прихватају Русија, Србија, Бјелорусија...
Он је додао да као предсједник није желио да Републику Српску дестабилизује, те подсјетио да нису хтјели да иду на изборе, очекујући да ће их други пратити али они то нису хтјели.
Онда су, каже, очекивали да предложе свог кандидата, а да СНСД и странке владајуће коалиције не предложе никога, па је из ЦИК-а речено да ће организовати 40 бирачких мјеста у Федерацији БиХ и прогласити ко је предсједник.
"Ми то не смијемо да дозволимо већ смо рекли идемо да се боримо. Зато смо дошли у ову позицију", истакао је Додик.
Подсјетио је да је опозицији нуђена влада националног јединства, да премијер буде из опозиције годину дана, а да они нису хтјели да прихвате ни да разговарају.
Додик је напоменуо да су пет, шест мјесеци уназад звали опозицију да заједно раде, а да сада сарајевски медији пишу да је захваљујући опозицији из Републике Српске, СДС-у и ПДП-у сачувана идеја о БиХ.
