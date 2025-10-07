Стевандић: О референдуму када то буде најбоље за Српску

Извор:
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да ће сједнице о референдуму и вршиоцу дужности предсједника Републике Српске бити одржане онда када то буде производило најбоље ефекте за Српску.
''Договарамо се када је то најбоље за Републику Српску'', рекао је Стевандић Срни.
Он је навео да је прошло вријеме у којем су други изнуђивали потезе Републици Српској.
''Они су водили игру док нису расписали изборе. Када су расписали изборе, изгубили су могућност да имају иницијативу. Сада ми све одређујемо, укључујући и побједника на изборима. Ми своје потезе имамо ковертиране и повлачимо их онда када је то у интересу Републике Српске'', истакао је Стевандић.
