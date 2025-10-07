Logo

Стевандић: О референдуму када то буде најбоље за Српску

07.10.2025

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да ће сједнице о референдуму и вршиоцу дужности предсједника Републике Српске бити одржане онда када то буде производило најбоље ефекте за Српску.

''Договарамо се када је то најбоље за Републику Српску'', рекао је Стевандић Срни.

Он је навео да је прошло вријеме у којем су други изнуђивали потезе Републици Српској.

Ненад Стевандић-06102025

Република Српска

Стевандић: Коалиција подржала Карана за предсједника Српске

''Они су водили игру док нису расписали изборе. Када су расписали изборе, изгубили су могућност да имају иницијативу. Сада ми све одређујемо, укључујући и побједника на изборима. Ми своје потезе имамо ковертиране и повлачимо их онда када је то у интересу Републике Српске'', истакао је Стевандић.

Ненад Стевандић

NSRS

