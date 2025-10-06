Logo

Стевандић: Коалиција подржала Карана за предсједника Српске

06.10.2025

15:42

Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске и предсједник Уједињене Српске, Ненад Стевандић, поручио је да је данас потписан споразум странака које чине коалицију, те да је пружена подршка Синиши Карану као кандидату за предсједника Републике Српске на предстојећим пријевременим изборима.

- Потписали смо заједнички споразум о пордшци кандидату за предсједника Републике Српске, Синиши Карану. Могу да кажем да је поред ове немоћне сарајевске тројке, била и моћна тројка коју чине Кристијан Шмит, страни амбасадори и суд који су водили игру око измјена закона и избора судија - рекао је Стевандић.

Дарко Бањац

Република Српска

Бањац: Јасно рећи "не" наметању, "да" слободи воље грађана

Истиче да они сада више не воде ту игру.

- Преиграли су се мислећи да ми нећемо изаћи на изборе и сада се покушавају извући из игре када су видјели колико смо озбиљни - јасан је Стевандић.

Наглашава да оно што је важно је да све институције у Републици Српској функционишу.

- Јавни живот функционише, све ћелије друштва, безбједност, здравство. Српска је заиста стабилно друштво и ми те бенефите стабилности преносимо и на изборне резултате - каже Стевандић.

ilu-ruža-28082025

Сцена

Убијена позната инфлуенсерка: Фан је задавио, па њено тијело оставио у коферу?

Сматра да не постоји разлог да се подлегне хистерији.

- Ми ове изборе прихватамо као реалност. Рад ће донијети резултате и довести до побједе - закључио је Стевандић.

