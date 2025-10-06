Logo

Селак: Идемо на изборе са најбољим кандидатом

06.10.2025

15:31

Селак: Идемо на изборе са најбољим кандидатом
Идемо на изборе са најбољим кандидатом, Синишом Караном, који је патриота и који је увијек служио Српској, рекао је министар правде Горан Селак.

- Одржали смо коалициони састанак и присуствовали су сви представници политичких партија коалиције из Српске и разговарали смо о актуелној политичкој ситуацији и о ванредним изборима које ми нисмо жељели ни тражили - рекао је Селак.

Знате да се, додаје он, избори одржавају због злонамјерних људи који су чинили правно насиље према институцијама и предсједнику.

- Каран је човјек од интегритета и патриота и сви смо једногласно донијели одлуку да станемо иза њега и позивамо све патриотске странке да кажу стоп правном насиљу у Српској и не дозвољавамо да нам ФБиХ бира предсједника - поручио је Селак.

