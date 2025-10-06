Цвијановић у Драчу на састанку лидера процеса Брдо-Бриони

06.10.2025
11:05
Коментари:0
Српски члан Предсједиштва Жељка Цвијановић учествује на Самиту Брдо-Бриони процеса који се одржава у Драчу у Албанији.
Самит је окупио лидере са Западног Балкана.
На самиту Иницијативе Брдо Бриони, који се одржава од 2013. године, осим српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић, као и хрватског и бошњачког Жељка Комшића и Дениса Бећировића, учествују и предсједници Србије, Црне Горе, Сјеверне Македоније и самопроглашеног Косова.
Главна тема је европска перспектива Западног Балкана, са посебним фокусом на План раста региона. Планирано је и потписивање заједничке изјаве, преноси РТРС.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
14
16
14
12
14
02
13
54
13
51
Тренутно на програму