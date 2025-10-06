Logo

Цвијановић у Драчу на састанку лидера процеса Брдо-Бриони

06.10.2025

11:05

Цвијановић у Драчу на састанку лидера процеса Брдо-Бриони
Фото: Срна

Српски члан Предсједиштва Жељка Цвијановић учествује на Самиту Брдо-Бриони процеса који се одржава у Драчу у Албанији.

Самит је окупио лидере са Западног Балкана.

На самиту Иницијативе Брдо Бриони, који се одржава од 2013. године, осим српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић, као и хрватског и бошњачког Жељка Комшића и Дениса Бећировића, учествују и предсједници Србије, Црне Горе, Сјеверне Македоније и самопроглашеног Косова.

Главна тема је европска перспектива Западног Балкана, са посебним фокусом на План раста региона. Планирано је и потписивање заједничке изјаве, преноси РТРС.

Жељка Цвијановић

Drač

Albanija

Samit

