Повећан број обољелих од вируса корона

Извор:
СРНА
06.10.2025
10:44

Директор бањалучког Дома здравља Невена Тодоровић изјавила је да је у септембру регистрован већи број акутних респираторних инфекција него у августу, те да је повећан и број обољелих од вируса корона.
Тодоровићева је рекла да је повећање броја обољелих видљиво и по приливу пацијената у амбуланте које припадају овом дому.
Она је рекла новинарима у Бањалуци да се пацијети обично жале на повишену тјелесну температуру, грлобољу и малаксалост, као и да су захваћени углавном пацијенти средње и старије животне доби, мање и рјеђе дјеца.
''Тестирање на ковид 19 се не спроводи често, осим у изузетним случајевим, тако да са сигурношћу не можемо тврдити да ли се ради о пацијентима који су обољели од ковида, али имамо и већи број потврђених случајева'', додала је Тодоровићева.
Она је навела да се пацијентима углавном савјетује да остану код куће, мирују, узимају више течности, витаминску терапију, а у случају озбиљнијих здравствених тегоба да се јаве свом породичном љекару, или педијатру уколико се ради о дјеци.
