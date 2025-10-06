Logo

Повећан број обољелих од вируса корона

Повећан број обољелих од вируса корона

Директор бањалучког Дома здравља Невена Тодоровић изјавила је да је у септембру регистрован већи број акутних респираторних инфекција него у августу, те да је повећан и број обољелих од вируса корона.

Тодоровићева је рекла да је повећање броја обољелих видљиво и по приливу пацијената у амбуланте које припадају овом дому.

Болница

Здравље

Скривени губитак чула мириса након ковид-19 инфекције код милиона људи

Она је рекла новинарима у Бањалуци да се пацијети обично жале на повишену тјелесну температуру, грлобољу и малаксалост, као и да су захваћени углавном пацијенти средње и старије животне доби, мање и рјеђе дјеца.

''Тестирање на ковид 19 се не спроводи често, осим у изузетним случајевим, тако да са сигурношћу не можемо тврдити да ли се ради о пацијентима који су обољели од ковида, али имамо и већи број потврђених случајева'', додала је Тодоровићева.

Она је навела да се пацијентима углавном савјетује да остану код куће, мирују, узимају више течности, витаминску терапију, а у случају озбиљнијих здравствених тегоба да се јаве свом породичном љекару, или педијатру уколико се ради о дјеци.

