Нови детаљи о драми на Дунаву: Неколико људи нестало, једна особа извучена мртва из ријеке

Извор:

Телеграф

06.10.2025

10:25

Нови детаљи о драми на Дунаву: Неколико људи нестало, једна особа извучена мртва из ријеке
Фото: You Tube/AgroTV Srbija/screenshot

Чамац у ком су били држављани Кине преврнуо се током ноћи на Дунаву у близини Бачке Паланке односно на потезу ка Бачком Новом Селу, речено је за Телеграф.

Незванично, једна особа је извучена мртва, а неколико се води као нестало. Како преноси Телеграф, на чамцу који је пловио Дунавом било је 11 држављана Кине.

Ноћас се на лицу мјеста налазио Специјалистички тим рад и спашавање на води Сектора за ванредне ситуације МУП-а из ватрогасно-спасилачке бригаде Нови Сад.

На лицу мјеста налазе се екипе Хитне помоћи и полиције.

