Нови детаљи о драми на Дунаву: Неколико људи нестало, једна особа извучена мртва из ријеке

Извор:
Телеграф
06.10.2025
10:25
Чамац у ком су били држављани Кине преврнуо се током ноћи на Дунаву у близини Бачке Паланке односно на потезу ка Бачком Новом Селу, речено је за Телеграф.
Незванично, једна особа је извучена мртва, а неколико се води као нестало. Како преноси Телеграф, на чамцу који је пловио Дунавом било је 11 држављана Кине.
Ноћас се на лицу мјеста налазио Специјалистички тим рад и спашавање на води Сектора за ванредне ситуације МУП-а из ватрогасно-спасилачке бригаде Нови Сад.
На лицу мјеста налазе се екипе Хитне помоћи и полиције.
