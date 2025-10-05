Вучић: Избори крајем 2026, нећу се поново кандидовати

Извор:
СРНА
05.10.2025
22:01
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да ће заједно предсједнички и парламентарни избори у Србији бити вјероватно одржани у децембру 2026. године, а можда и нешто раније и додао да Устав неће бити мијењан, односно да се неће опет кандидовати за функцију предсједника.
- Мени је остало још званично годину и по дана до краја мандата. Вјероватно ће тај мандат трајати краће и вјероватно ћемо ићи заједно на предсједничке и парламентарне изборе у децембру 2026, а можда и нешто раније. Близу сам краја свог мандата. Не желим да мијењам Устав. Нећу поново да се кандидујем за предсједника - рекао је Вучић за ТВ Пинк.
Како је додао, као неко ко ће свакако најдуже провести на мјесту предсједника послије Другог свјетског рата, него било ко у нашој земљи, а да је изабран на демократски начин, казао је да опозициони представници показују незрелост, неозбиљност и неодговорност.
Вучић је коментаришући изјаву Здравка Поноша у вези годишњице 5. октобра 2000. године у којој је рекао да се након смијене Александра Вучића мора урадити лустрација, казао да по доласку на власт није желио да се обрачунава са криминалом и корупцијом.
- Морали су постојати људи који су одговорни за све пљачке које су се нама и нашем народу догађале у претходном периоду, али оно што је био велики проблем то је да никада нисам желио да се обрачунамо са политичким противницима, никада нисам хтио да дам овакву изјаву, никада нисам желио да лустрирамо што значи да избацимо из политичког живота оне које не можемо да побиједимо измишљујући да се ради о кршењу људских права или не знам чему већ, а они су такве законе већ доносили после 5. октобра. Од свих тих лустрација лустрирали су ћерке функционера којима су секли косу - рекао је Вучић.
Истакао је и да није желио да се свети ни онима који су уништавали српску војску и нагласио да је Понош темељно и до краја разорио армију.
- Уништио ју је у потпуности, довео је до тога да је била као неко мало веће ловачко удружење. И ништа више од тога. И то је намјерно и смишљено разорио - додао је.
Како је рекао Вучић, све и да добије поново мандат, исто би мислио да је важно да се чува стабилност, нормалност и да на власти морају да буду нормални људи, који разумију слојевитост друштва, потребе свих дијелова друштва и оних који другачије мисле.
Србија
11 ч0
Србија
2 д0
Србија
2 д0
Србија
3 д0
Србија
1 ч0
Србија
2 ч0
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму