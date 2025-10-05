Преминуо Бранко Антић, велики човјек и добротвор

05.10.2025
21:56
Коментари:0
Данас је у Београду након дуге и тешке болести преминуо велики хуманиста Бранко Хаџи Антић(56), оснивач и предсједник Хуманитарне организације „Српска солидарност“.
Бранко Антић је био познат као велики хуманитарац и добротвор, као и оснивач и предсједник ХО „Српска солидарност“. Своју хуманост али и храброст највише је исказао у најтежим данима вируса короне. Он је тада бесплатно превозио здравствене раднике у ризичне зоне, када се и сам разболио од исте болести. Познат је и као дугогодишњи, добровољни давалац крви.
Са својом организацијом на различите начине је помагао људима којима је помоћ била најпотребнија. Нарочито је био везан за српске средине на Косову којима је редовно помагао. Многа дјеца из ових средина су захваљујући њему и његовој организацији која је организовала караване, први пут отишла на море.
Годинама се борио против опаке болести, а у најтежим данима болести ујединио је људе из Гораждевца, Велике Хоче, Ораховца и других мјеста, који су сакупљали помоћ како би му на неки начин олакшали и одужили се за несебичну љубав коју им је Бранко пружао.
Бранко Антић је за своју хуманост више пута био одликован. Од предсједника Србије добио је Орден заслуга за народ, од Града Београда награду за херојско дјело „Деспот Стефан Лазаревић“. Такође је и добитник признања „Доброчинитељ“, које му је додијелила Влада Републике Србије.
Друштво
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Здравље
2 ч0
Здравље
3 ч0
Србија
2 ч0
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Србија
9 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму