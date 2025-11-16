Logo
Драма у школи! Пронађена листа за "одстрел"

Извор:

Јутарњи.хр

16.11.2025

08:43

Коментари:

0
У дворишту основне школе на истоку Хрватске, у којој су родитељи ученика трећег разреда прошле седмице бојкотовали наставу, у петак је пронађена листа исписана д‌јечјим рукописом с десетак имена под насловом: "Пробости и ископати очи".

Одмах је позвана полиција, а о догађају су обавијештене и надлежне социјалне службе, преноси Јутарњи лист.

Изолован инцидент

- Одмах је позвана полиција, полицијска службеница је дошла за неколико минута и узела изјаве. Пријавили смо шта се догодило надлежној канцеларији Хрватског завода за социјални рад и Министарству образовања. У овом тренутку овај догађај се води као изолован инцидент и засад не можемо листу повезати с ниједним конкретним учеником - изјавила је директорка школе.

школа-учионица

Регион

Школа у Хрватској ступила у бојкот због насиља

Додала је да се на попису углавном налазе само имена, без презимена, због чега је тешко повезати их с конкретним ученицима јер у школи има више д‌јеце истог имена. Ипак, једно име је наведено с презименом. "Мајка тог д‌јетета одмах је обавијештена и у контакту је с надлежнима", додала је директорка, истичући да су с осталом д‌јецом обављени разговори како би им се пружиле потребне информације и савјети.

Инциденту претходио бојкот наставе

Родитељи ученика трећег разреда прошле седмице престали су слати д‌јецу на наставу, тврдећи да ученица с тешкоћама у понашању, која се разреду придружила ове школске године, свакодневно грубо омета наставу, вријеђа, псује те физички напада другу д‌јецу. Према њиховим ријечима, инциденти су се дешавали свакодневно, а школа није адекватно реаговала на њихова упозорења.

Након три дана бојкота, у четвртак је одржан родитељски састанак на којем је постигнут договор. "Договорено је да се журно уради нова психофизичка процјена ученице те да јој се осигура помоћник у настави. Сви су се ангажовали и вјерујем да ће то заиста бити урађено журно", рекла је директорка.

Мајка ученице с тешкоћама у понашању има забрану приласка школи. Забрана јој је изречена прије двије године, након што је у дворишту школе пријетила да ће бацити бомбу и да има "листу за одстрел".

