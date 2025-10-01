Школа у Хрватској ступила у бојкот због насиља

Извор:
Бљесак
01.10.2025
20:41
У Основној школи Барише Гранића Мештра у Башкој Води прије два дана догодио се инцидент када је 11-годишњи ученик током одмора кључем од ромобила лакше повриједио петорицу својих колега.
Полицијска управа сплитско-далматинска потврдила је како су специјализирани полицијски службеници за поступање с дјецом и малољетницима довршили истраживање. Утврђено је да су повреде биле лакше природе те није било потребе за љекарском интервенцијом.
Полиција укључена у случај
Како је саопштено, о цијелом догађају биће обавијештен Хрватски завод за социјални рад и Општинско државно тужилаштво у Сплиту, Одсјек за казненоправну заштиту дјеце и малољетника. Полиција је најавила и учешће на родитељском састанку, на позив директора школе, како би родитељима била на располагању за питања и разговор.
Родитељи ученика рекли су како се проблематично понашање дјечака понавља већ двије године, а инциденти су до сада били гурани "под тепих". Истакли су како се боје сценарија сличног трагедији у београдској школи коју је изазвао малољетник Коста Кецмановић. "Сада је то био кључ од ромобила, а сутра се може догодити најгори сценариј", упозорили су забринути родитељи.
Подсјећамо, слична проблематика вршњачког насиља недавно је забиљежена и у Мостару, у Основној школи Антуна Бранка Шимића, гдје родитељи већ тједнима бојкотују наставу због неријешених случајева насиља међу ученицима.
