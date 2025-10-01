Суд наредио одузимање споменика Павлу Ђуришићу из манастира

01.10.2025
17:35
Коментари:0
Основни суд у Беранама, у Црној Гори, донио је одлуку да се привремено одузме споменик посвећен четничком команданту Павлу Ђуришићу, који се тренутно налази у манастиру “Ђурђеви ступови”.
Одлука је донесена на основу жалбе Основног Тужилаштва, а предсједник суда Иван Дошљак образложио је да споменик може послужити као доказ у кривичном поступку који се води против Вујадина Добрашиновића из села Горње Заостро, на чијем је имању 7. августа споменик Ђуришићу постављен.
Према писању “Вијести”, сходно судској одлуци, старјешина манастира “Ђурђеви Ступови” је дужан предати споменик полицији, а у случају одбијања биће кажњен с 1.000 евра или, у коначници, затворском казном.
Регион
Добрашиновићу одређен притвор због подизања споменика четничком командандту
Подсјетимо, 7. августа на приватном имању Вујадина Добрашиновића у селу Горње Заостро (код Берана) постављен је споменик Павлу Ђуришићу, команданту четничког покрета у Црној Гори током Другог свјетског рата.
Споменик је привремено уклоњен убрзо након постављања – према неким изворима ради "заштите", а према другима, због притиска јавности и могућег кршења закона.
Регион
7 ч0
Регион
7 ч0
Регион
10 ч0
Регион
12 ч0
Најновије
Најчитаније
18
46
18
43
18
31
18
28
18
27
Тренутно на програму