Плаже на Балкану пуне угинулих животиња, шири се ужасан смрад

Извор:

Телеграф

01.10.2025

07:54

Плаже на Балкану пуне угинулих животиња, шири се ужасан смрад
Фото: Pexels

Након што је цијело љето била пуна туриста и дјеце, румунска обала је сада пуна мртвих медуза.

Ова појава је нормална, али непријатна за оне који желе да шетају обалом, чак и ако вријеме више није погодно за плажу. Мјештани кажу да никада нису видјели толико медуза као ове године, међутим, стручњаци имају објашњење.

Од одмаралишта Сатурн до близу казина у Констанци, плаже су пуне угинулих медуза. Ако су почетком мјесеца имали најезду медуза на мору и у луци, сада је већина њих угинула на обали.

Јучерашњи јак ветар је до обале донео још угинулих медуза. Има их више него икада раније. Људи који шетају плажом кажу да никада нису видели такав призор. Мирис није непријатан, али стручњаци кажу да би било боље да се не дирају.

"Било их је и раније, али не толико. Овако нешто скоро нисмо видјели, јако је непријатно", каже један рибар.

Плаве медузе које су прекриле обалу дио су врсте Рхизостома Пулмо, могу да достигну величину и до 50 центиметара, а њихова појава на обали на крају сезоне је природна.

"То су топловодне медузе које избацују таласи на крају сезоне, односно када се вода охлади на обали. Оне завршавају свој биолошки циклус, који траје само годину дана", објашњава научник Адриан Билба.

Објашњење за повећање броја медуза у односу на претходне године је једноставно и заснива се на неколико научних аргумената.

саобраћај, мокра улица, киша

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

Један од њих је велика количина зоопланктона, морског организма који им служи као храна, а коју је оставио пад популације риба. Поред тога, важну улогу су одиграле и високе температуре.

Медузе ће се саме распасти и нестати са плажа до краја октобра, објашњава он.

(Телеграф.рс)

Тагови:

Плажа

uginule životinje

