АМС издао упозорење за возаче

Извор:

СРНА

01.10.2025

07:45

Саобраћај у кишном дану, Бањалука
Санациони радови на путевима у Републици Српској и Федерацији БиХ успоравају саобраћај, вози се по сувим или мјестимично мокрим и клизавим коловозима, а магла смањује видљивост у котлинама и поред ријека, саопштено је јутрос из Ауто-мото савеза Српске.

На ауто-путевима Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој измијењен је режим у одвијању саобраћаја због извођења радова на уређењу раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године.

Режим вожње измијењен је на дионици магистралног пута Бродар-Вишеград због радова у тунелима Грабовица и Оштри врх.

Радови се изводе на путним правцима Брчко-Бијељина, Челинац-Котор Варош, Челинац-Укрина и Укрина-Клупе, Градишка-Чатрња, на подручју Приједора, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Добро Поље-Миљевина, Србац-Дервента, Клашнице-Нова Топола и Дервиши-Шарговац-Бањалука /пијаца/.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Преко моста је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита, Црквина-Модрича и Руданка-Добој због укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопутева измијењен је режим саобраћаја.

grcka zastava

Свијет

Грчка стала на 24 сата

Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком. Усљед клизишта у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а на регионалном путу Прњавор-Укрина у Вијачанима отежано се вози 50 метара.

Због опасности од појаве клизишта у рејону Старог Угљевика, забрањен је саобраћај на регионалном путу Стари Угљевик-Главичице.

Привремене обуставе саобраћаја, због деминирања, актуелне су на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, каменолом "Хан Дервента" у општини Пале, затим на путном правцу Устипрача–Ново Горажде, те Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи.

Филипини-земљотрес-01102025

Свијет

Најмање 60 страдалих у земљотресу

У ФБиХ, због санације одбојне ограде уз магистрални пут Зеница-Добој, на дионици Доња Враца-Лијешница, возила саобраћају успорено, уз наизмјенично пропуштање. С обзиром да се ради о фреквентној дионици, могу се очекивати дуже колоне возила у оба смјера.

Због санацији коловоза на магистралном путу Јабланица-Блидиње, дионица Јабланица-Косне Луке, путничка возила до три и по тоне укупне масе возе успорено, наизмјеничним пропуштањем, а за возила изнад три и по тоне укупне масе на снази је обустава саобраћаја.

Радови су актуелни и на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима Тузла-Орашје у Церику, Симин Хан-Доње Цапарде, Коњиц-Јабланица код тунела Црнаја, Јабланица-Прозор у насељу Мирци, Семизовац-Олово, на улазу у Читлук из правца Мостара и Јајце-Црна Ријека.

Због неопходних радова обустављен је саобраћај на регионалном путу Завидовићи-Каменица и преусмјерен на алтернативне правце.

На граничним прелазима нема дужих задржавања.

Из АМС-а подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила до три и по тоне.

На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила изнад пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преусмјеравају се на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.

Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати преко граничног прелаза Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину.

АМС РС

саобраћај

