ВИДЕО: Надзорне камере забиљежиле тренутак тешке несреће

У понед‌јељак навече око 22 сата у мјесту Полог, у близини ресторана "Код Циге", дошло је до тешке саобраћајне несреће на саобраћајници Мостар – Широки Бријег. У несрећи су учествовала три возила, теретно возило МАН, аутомобили Фолксваген Туарег и Мерцедес. Повријеђен су три особе, међу њима и мостарски боксер Дамир Бељо.

Интернетом кружи снимак надзорне камере која је забиљежила сам тренутак несреће.

(Бљесак)