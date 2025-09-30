Logo

ВИДЕО: Надзорне камере забиљежиле тренутак тешке несреће

Извор:

Бљесак

30.09.2025

22:02

Коментари:

0
ВИДЕО: Надзорне камере забиљежиле тренутак тешке несреће
Фото: Facebook/Mostar.live

У несрећи су повријеђене три особе, међу њима и мостарски боксач Дамир Бељо.

У понед‌јељак навече око 22 сата у мјесту Полог, у близини ресторана "Код Циге", дошло је до тешке саобраћајне несреће на саобраћајници Мостар – Широки Бријег. У несрећи су учествовала три возила, теретно возило МАН, аутомобили Фолксваген Туарег и Мерцедес. Повријеђен су три особе, међу њима и мостарски боксер Дамир Бељо.

Интернетом кружи снимак надзорне камере која је забиљежила сам тренутак несреће.

(Бљесак)

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

video nadzor

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лијепе вијести ускоро за пензионере у БиХ: Могли би добити 13. пензију

Друштво

Лијепе вијести ускоро за пензионере у БиХ: Могли би добити 13. пензију

13 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Најјача молитва за новац: О њеној чудотворној моћи вјерници стално причају, избавља из немаштине и проблема

13 ч

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Друштво

Од љетних дана до снијега: Прогноза за октобар изненађујућа, погледајте шта нас чека

14 ч

0
Лутрија лото листић

Друштво

Лото срећа у 77. колу погледала чак 5 играча

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

59

Почиње сезона лова на мрког медвједа

10

58

Ана Брнабић расписала локалне изборе

10

58

Чистио таван, па пронашао нешто узнемирујуће

10

54

Изабрано ново руководство паљанског СНСД-а

10

50

Откривено шта се заиста десило у пуцњави у Београду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner