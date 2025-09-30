Logo

Лото срећа у 77. колу погледала чак 5 играча

АТВ

30.09.2025

20:43

Лутрија лото листић
Фото: Waldemar Brandt/Pexels

У 77. колу игре на срећу Лото, "седмица" је износила 950.000 евра, али добитника није било, док је "шестицу" освојило пет играча.

У овом колу шестица износила је 12.709,95 КМ.

Комбинација која је водила до главне награде гласила је: 30, 2, 38, 6, 21, 28 и 37.

Лото плус седмица вечерас такође није никоме донијела срећу, а комбинација бројева који су водили до 760.000 евра је: 38, 8, 6, 10, 34, 22 и 7.

Џокер игра у 77. колу играла се за 340.000 евра и није било срећних добитника. Бубањ је избацио бројеве: 0, 5, 6, 3, 5 и 2.

Наредно коло игре на срећу Лото Државне лутрије Србије одиграће се 3. октобра.

Лото

Srbija

Република Српска

