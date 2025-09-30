Трамп: Врло вјероватно ће доћи до обуставе рада владе САД

30.09.2025
20:33
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да ће највјероватније доћи до обустава рада владе Сједињених Америчких Држава.
''Ништа није неизбјежно, али рекао бих да је то (обустава рада владе) врло вјероватно. Нисам видио да су се они (демократски сенатори) имало савили'', рекао је Трампу у Овалном кабинету Бијеле куће, преноси Си-ен-ен.
Раније данас Трамп је поново оптужио демократе у Сенату САД да без икакве основе покушавају да ''илегалним имигрантима пруже здравствену заштиту''.
Он је навео да његова администрација може да наметне значајна смањења броја радника запослених у федералним установама, као и ''неповратне промјене'' ако дође до обустава рада владе.
''Током обуставе рада можемо да урадимо неповратне ствари, које су лоше за њих и које су неповратне за њих, попут укидања великог броја радних мјеста, укидања ствари које им се свиђају, укидања програма који им се свиђају'', рекао је Трамп новинарима у Овалном кабинету, алудирајући на демократе.
Сенат, који контролишу републиканци, гласаће по други пут о привременом буџету, који је већ једном одбијен.
Демократе желе да продуже погодности везане за здравствену заштиту за милионе Американаца које ускоро истичу, али републиканци кажу да то мора да се рјешава посебно, преноси Танјуг.
Ако не дође до договора, многе државне службе које нису проглашене "неопходним" могу бити затворене, а хиљаде запослених могу бити послати кућама.
Авио-компаније упозоравају да би летови могли да касне, а у случају обустава рада владе, Министарство рада не би објавило мјесечни извјештај о незапослености.
Ројтерс наводи да демократе покушавају да изврше притисак на предсједника САД Доналда Трампа и републиканце, тврдећи да је Трамп у понедјељак показао интересовање за компромис на састанку у Бијелој кући.
"У Трамповим је рукама питање да ли ћемо избјећи обуставу рада владе", изјавио је лидер демократа у Сенату, Чак Шумер.
Потпредсједник САД Џеј Ди Венс рекао је да су неке идеје демократа биле "разумне", али да сматра да не треба пријетити обуставом рада владе да би их спровели.
Ројтерс наводи да, чак и ако дође до договора, морао би да га потврди и Представнички дом, који се неће састати до сриједе већ - након истека рока.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
02
21
54
21
42
21
37
21
37
Тренутно на програму