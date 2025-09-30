Макронови проширили тужбу: "Покушава да заради на тврдњама да је Брижит мушко"

30.09.2025
20:02
Брижит и Емануел Макрон оптужили су Кандас Овенс да понавља лажне тврдње о рођењу прве даме како би повећала своју онлајн популарност откако су је тужили за клевету.
Макронови су проширили своју тужбу, првобитно поднету у јулу у Делаверу, тврдећи да је Овенс додатно развила своје лажне наводе да је Брижит, 72, рођена као мушкарац, пише Дејли Мејл.
Адвокати пара су написали: "Од када смо поднели ову тужбу, госпођа Овенс је само ојачала наш случај тиме што је појачала и ескалирала своју свесно лажну и клеветничку реторику против Макронових."
"Наставила је да користи свој подкаст како би ширила лажи о Макроновима, продавала робу која им се руга и прикупљала донације на основу свог 'извјештавања'", додали су.
Ове године Овенс је објавила нову сезону емисије"Becoming Brigitte", серијала који је започела прошле године, у којем износи лажне тврдње о околностима рођења прве даме Француске.
Измењена тужба, која сада има 250 страница, додаје да је Овенс "отишла толико далеко да сугерише како су Макронови умјешани у наводну завјеру да је ометају у истрази."
Адвокати су додали: "Овенсова база фанова порасла је на 7,2 милиона пратилаца на X-у и 5,21 милион претплатника на YouTube-у. Најпопуларнији подкасти на свијету расправљали су о њеној 'истрази' прошлости Макронових."
