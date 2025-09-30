Logo

Макронови проширили тужбу: "Покушава да заради на тврдњама да је Брижит мушко"

30.09.2025

20:02

Макронови проширили тужбу: "Покушава да заради на тврдњама да је Брижит мушко"

Брижит и Емануел Макрон оптужили су Кандас Овенс да понавља лажне тврдње о рођењу прве даме како би повећала своју онлајн популарност откако су је тужили за клевету.

Макронови су проширили своју тужбу, првобитно поднету у јулу у Делаверу, тврдећи да је Овенс додатно развила своје лажне наводе да је Брижит, 72, рођена као мушкарац, пише Дејли Мејл.

Адвокати пара су написали: "Од када смо поднели ову тужбу, госпођа Овенс је само ојачала наш случај тиме што је појачала и ескалирала своју свесно лажну и клеветничку реторику против Макронових."

"Наставила је да користи свој подкаст како би ширила лажи о Макроновима, продавала робу која им се руга и прикупљала донације на основу свог 'извјештавања'", додали су.

Ове године Овенс је објавила нову сезону емисије"Becoming Brigitte", серијала који је започела прошле године, у којем износи лажне тврдње о околностима рођења прве даме Француске.

Измењена тужба, која сада има 250 страница, додаје да је Овенс "отишла толико далеко да сугерише како су Макронови умјешани у наводну завјеру да је ометају у истрази."

Адвокати су додали: "Овенсова база фанова порасла је на 7,2 милиона пратилаца на X-у и 5,21 милион претплатника на YouTube-у. Најпопуларнији подкасти на свијету расправљали су о њеној 'истрази' прошлости Макронових."

