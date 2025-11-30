Logo
Ухапшен лажни менаџер због сексуалног злостављања малољетника

30.11.2025

16:27

Ухапшен лажни менаџер због сексуалног злостављања малољетника
Фото: Pexels

Шпанска полиција ухапсила је мушкарца који се лажно представљао као спортски менаџер, због сексуалне злоупотребе малољетних особа, преносе данас медији у тој земљи.

У оквиру операције назване „Лажни менаџер“ идентификована је укупно 61 малољетна особа, пренијела је Ртве.

Како су саопштили полиција и Министарство унутрашњих послова, ухапшени мушкарац је са некима од жртава имао интимне односе.

Истраживање је отворено након свједочења једне од жртава, која је навела да је претрпјела сексуално злостављање у децембру 2024. године.

Након тога су прикупљени бројни докази и изјаве жртава и свједока, а такође је анализиран садржај мобилног телефона осумњиченог.

Власти су установиле да је он користио различите методе преваре и манипулације при чему се представљао и као спортски менаџер који је младима нудио лажне могућности за напредовање, тражећи у замјену услуге сексуалне природе.

Како се наводи, он је, такође, користио лажне профиле на друштвеним мрежама како би проширио манипулисање малољетним особама.

