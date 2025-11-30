Усијале се мреже: Огласио се Аца Лукас због слике са Насером Орићем

Извор:
Фотографија Насера Орића и Аце Лукаса, која се појавила на друштвеним мрежама, изазвала је буру коментара и бројних реакција.
Њихов сусрет настао је на једној приватној забави, па је бивши командант муслиманских снага у Сребреници, оптужен за бројне злочине над Србима, искористио прилику да се похвали на друштвеним мрежама са ким сједи у друштву. Поред Лукаса за столом је био и Шериф Коњевић.
С обзиром на то да је фотографија убрзо почела да кружи интернетом, Курир је контактирао Сашу Мирковића, продуцента познатог пјевача.
Мирковић је истакао да Лукас никада није правио разлике међу људима и да радо излази у сусрет свакоме ко пожели фотографију.
-Лукас се слика са свим својим фановима, без обзира на боју коже, нацију или вјеру. Никоме не пише на челу како се зове, а он предметног господина и не познаје. Политиком се не бави. Познато је да свима излази у сусрет када је фотографисање у питању. Иначе, овај човјек је пришао да поздрави Шерифа Коњевића на забави на којој су заједно пјевали Шериф и Лукас - изјавио је Мирковић.
Курир је контактирао и самог Лукаса, који је потврдио да се те вечери фотографисао са великим бројем људи и да се не сјећа свакога појединачно.
- За столом су се смијењивали људи. Заиста не знам ко је господин, јер се те ноћи са мном сликало много људи. Свима сам изашао у сусрет, као и до сада, и увијек ћу људима пружити задовољство да имају успомену са мном - поручио је пјевач.
Објављена фотографија, настала је у неформалној атмосфери, а Лукас и његов тим поручују да иза ње нема никаквог политичког или другог контекста.
