Logo
Large banner

Нови детаљи трагедије: Син убио мајку, па себи одузео живот

Извор:

Агенције

30.11.2025

14:59

Коментари:

0
Нови детаљи трагедије: Син убио мајку, па себи одузео живот

Мушкарац, чије је тијело пронађено у мору у Медулинском заливу, према незваничним информацијама, син је жене која је убијена у кући у Медулину, за шта се он сумњичи.

Наводно је ријеч о аустријским држављанима, пишу хрватски медији наводећи да је он убио 79-годишњу мајку, а потом себи одузео живот.

море-Хрватска

Регион

Нови шок у Истри: Тијело мушкарца пронађено у мору

Полицији је јуче пријављено да је у породичној кући у Медулину пронађено тијело старије жене са видљивим траговима насилне смрти, послије чега је започета потрага за њеним сином.

Полиција Хрватска Загреб

Регион

Детаљи ужаса у Хрватској: Полиција трага за сином жене која је пронађена мртва

Дојаву о тијелу у мору у Медулинском заливу полиција је добила јутрос. Услиједиће обдукције како би се утврдио тачан узрок смрти, а полиција утврђује околности догађаја.

Подијели:

Тагови:

sin ubio majku

Хрватска

Самоубиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пао систем: Обустављен саобраћај на граничним прелазима са Србијом

Друштво

Пао систем: Обустављен саобраћај на граничним прелазима са Србијом

4 ч

0
Тешка саобраћајка у Омарској: Ауто завршио на крову у каналу

Хроника

Тешка саобраћајка у Омарској: Ауто завршио на крову у каналу

4 ч

0
Орбан: Украјину треба подијелити и направити "тампон зону" између НАТО и Русије

Свијет

Орбан: Украјину треба подијелити и направити "тампон зону" између НАТО и Русије

3 ч

0
Болест која се тешко открива, а погађа цијели организам

Здравље

Болест која се тешко открива, а погађа цијели организам

4 ч

0

Више из рубрике

Због једне грешке остао без 300 евра на рачуну: Ево како да не постанете жртва интернет преваре

Регион

Због једне грешке остао без 300 евра на рачуну: Ево како да не постанете жртва интернет преваре

4 ч

0
Инциденти на маршевима против фашизма у Хрватској - поново мушкарци у црном

Регион

Инциденти на маршевима против фашизма у Хрватској - поново мушкарци у црном

5 ч

0
Нови шок у Истри: Тијело мушкарца пронађено у мору

Регион

Нови шок у Истри: Тијело мушкарца пронађено у мору

6 ч

0
Бивши полицајац ухапшен са 60 килограма марихуане

Регион

Бивши полицајац ухапшен са 60 килограма марихуане

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner