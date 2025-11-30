Нови детаљи трагедије: Син убио мајку, па себи одузео живот

Извор:
30.11.2025
Мушкарац, чије је тијело пронађено у мору у Медулинском заливу, према незваничним информацијама, син је жене која је убијена у кући у Медулину, за шта се он сумњичи.
Наводно је ријеч о аустријским држављанима, пишу хрватски медији наводећи да је он убио 79-годишњу мајку, а потом себи одузео живот.
Полицији је јуче пријављено да је у породичној кући у Медулину пронађено тијело старије жене са видљивим траговима насилне смрти, послије чега је започета потрага за њеним сином.
Дојаву о тијелу у мору у Медулинском заливу полиција је добила јутрос. Услиједиће обдукције како би се утврдио тачан узрок смрти, а полиција утврђује околности догађаја.
