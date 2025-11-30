Logo
Болест која се тешко открива, а погађа цијели организам

Интолеранција на глутен повезана је са бројним здравственим проблемима, а сматра се да чак 40% људи има неки облик овог стања.

Иако многи од тих случајева нису дијагностиковани, код људи са целиакијом елиминација глутена је једини начин лијечења како би се спречила озбиљна оштећења слузнице цријева.

Међутим, безглутенска прехрана нема смисла за здраве особе и може бити штетна, упозоравају стручњаци. Ако имате симптоме попут пробавних сметњи, умора након оброка са глутеном, кожних проблема или аутоимуних болести (попут реуматоидног артритиса или лупуса), можда имате интолеранцију на глутен.

Веш машина

Савјети

Спријечите стварање грудвица при прању пернатих јакни уз овај генијалан трик

Такође, мигрене, болови у зглобовима, хормонски дисбаланс и проблеми са расположењем могу бити повезани са овим стањем.

Због сличности симптома са другим болестима, целијакија се тешко дијагностикује. Ако сумњате на ово стање, немојте прећи на безглутенску исхрану прије него што обавите потребне тестове, јер би то могло утицати на тачност дијагнозе.

