Осам медаља за српски кик-бокс на Свјетском првенству у Абу Дабију

Извор:

Танјуг

30.11.2025

14:13

Осам медаља за српски кик-бокс на Свјетском првенству у Абу Дабију
Фото: Pixabay

Кик-бокс репрезентација Србије освојила је три златне, двије сребрне и три бронзане медаље на сениорском Свјетском првенству у Абу Дабију.

Селектор кик-бокс репрезентације Србије Синиша Владимировић изразио је велико задовољство оствареним резултатима на Свјетском првенству, на којем је учествовало око 2.000 кик-боксера из цијелог свијета, преноси Тањуг.

"Сви до једног су се изузетно борили и пружили су свој максимум у овом тренутку", рекао је Владимировић.

Златом су се окитили Никола Тодоровић у дисциплини К1, Александра Рапаић и Леа Благојевић у дисциплини лоу-кик.

kik boks

Svjetsko prvenstvo

