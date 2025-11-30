Осам медаља за српски кик-бокс на Свјетском првенству у Абу Дабију

Извор:
Танјуг
30.11.2025
14:13

Кик-бокс репрезентација Србије освојила је три златне, двије сребрне и три бронзане медаље на сениорском Свјетском првенству у Абу Дабију.
Селектор кик-бокс репрезентације Србије Синиша Владимировић изразио је велико задовољство оствареним резултатима на Свјетском првенству, на којем је учествовало око 2.000 кик-боксера из цијелог свијета, преноси Тањуг.
"Сви до једног су се изузетно борили и пружили су свој максимум у овом тренутку", рекао је Владимировић.
Златом су се окитили Никола Тодоровић у дисциплини К1, Александра Рапаић и Леа Благојевић у дисциплини лоу-кик.
