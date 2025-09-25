Велики успјех кик боксера из Српске на Европском првенству

25.09.2025
Три златне, двије сребрне и двије бронзане медаље биланс је успјеха младих кик боксера из Републике Српске који су минулог викенда наступили на Европском првенству за млађе категорије у Италији.
До европског трона стигли су Јелена Стојановић, Николина Цвијетић И Давид Мудринић који не крију задовољство.
Са седам освојених медаља млади кик боксери премашили су сва очекивања, поносан је Неђо Братић, први човјек савеза Републике Српске, који каже да се изнова показало да је ово поднебље пуно талента за борилачки спорт.
Похвале на рачун оствареног стижу и од Мирослава Бојића, градоначелника Лакташа. У овом граду брижљиво воде рачуна о својим спортистима, па су пуни поноса на златну медаљу Давида Мудринића. Кажу И да само кроз обострану сарадњу, надлежних са клубовима, могу да се остваре још већи успјеси.
Сребра су се у Италији домогли Борис Алексић и Драган Максимовић, а бронзане медаље освојили су
