Logo

Велики успјех кик боксера из Српске на Европском првенству

25.09.2025

19:50

Коментари:

0
Кикбоксери из Српске сјајни на ЕП
Фото: АТВ

Три златне, двије сребрне и двије бронзане медаље биланс је успјеха младих кик боксера из Републике Српске који су минулог викенда наступили на Европском првенству за млађе категорије у Италији.

До европског трона стигли су Јелена Стојановић, Николина Цвијетић И Давид Мудринић који не крију задовољство.

Са седам освојених медаља млади кик боксери премашили су сва очекивања, поносан је Неђо Братић, први човјек савеза Републике Српске, који каже да се изнова показало да је ово поднебље пуно талента за борилачки спорт.

Похвале на рачун оствареног стижу и од Мирослава Бојића, градоначелника Лакташа. У овом граду брижљиво воде рачуна о својим спортистима, па су пуни поноса на златну медаљу Давида Мудринића. Кажу И да само кроз обострану сарадњу, надлежних са клубовима, могу да се остваре још већи успјеси.

Сребра су се у Италији домогли Борис Алексић и Драган Максимовић, а бронзане медаље освојили су

Подијели:

Тагови:

kik boks

Лакташи

Evropsko prvenstvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Потукли се званичници двије институције у БиХ

БиХ

Потукли се званичници двије институције у БиХ

1 ч

0
Старбакс затвара стотине продавница и отпушта 900 радника

Економија

Старбакс затвара стотине продавница и отпушта 900 радника

1 ч

0
Lopta, rukomet

Остали спортови

Хоће ли бити договора у Рукометном савезу БиХ?

1 ч

0
Александар Вучић

Србија

Вучић: САД одложиле санкције НИС-у на још само четири дана, почињу 1. октобра

1 ч

0

Више из рубрике

Lopta, rukomet

Остали спортови

Хоће ли бити договора у Рукометном савезу БиХ?

1 ч

0
Трагедија: Преминула побједница маратона, позлило јој током тренинга

Остали спортови

Трагедија: Преминула побједница маратона, позлило јој током тренинга

12 ч

0
Умро легендарни играч Партизана

Остали спортови

Умро легендарни играч Партизана

1 д

0
Млади боксер умро 11 дана након што је нокаутиран у рингу

Остали спортови

Млади боксер умро 11 дана након што је нокаутиран у рингу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

05

У суботу је Крстовдан: На овај дан строго се пости, а један обичај треба испоштовати ноћ раније

21

05

Ово су одлуке: Огласила се Влада након сједнице у Требињу

21

01

Трамп: Састанак са Ердоганом био одличан

20

44

Пјевач открио у каквом су стању Халид Бешлић и његова супруга: ''Леже соба до собе..''

20

27

Цвијановић: Пријатно дружење на пријему добродошлице за Џона Гинкела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner