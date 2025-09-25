Logo

Старбакс затвара стотине продавница и отпушта 900 радника

Америчка компанија Старбакс данас је саопштила да затвара стотине продавница у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Европи, као и да отпушта 900 запослених ван малопродаје.

Гигант продаје кафе из Сијетла истиче да ће затварање продавница почети одмах, као и да ће већи дио својих ресурса усмјерити на реструктурирање пословања, пренио је АП.

Старбакс наводи да ће отпуштеним радницима бити понуђене отпремнине и премјештај на друге локације гдје год је то могуће.

Компанија није навела број продавница које ће бити затворене, али по свему судећи највећи дио ће их бити у САД и Канади.

Старбакс очекује да ће, када заврши фискалну годину недјељу, имати 18.300 локација у Сјеверној Америци, док је закључно са 29. јуном било 18.734 локације.

Компанија је саопштила да ће рано ујутру у петак обавијестити запослене (који нису у малопродаји) чија се радна мјеста укидају, а замолила оне који могу да раде од куће да то учине у четвртак и петак

