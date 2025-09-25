Скупо и за гледати: Килограм једног воћа у маркету у Српској кошта 64 КМ

Извор:
Воће у БиХ, како на пијацама, тако и у маркетима, никада није било скупље као ове године.
Међутим, цијена купина у самом је врху цијена осталих врста воћа које се нуди потрошачима у БиХ.
Судећи по фотографијама на друштвеним мрежама, килограм овог воћа у маркетима кошта невјероватне 64 КМ?!
Тачније, паковање од 125 грама купина, које су из увоза, продаје се по цијени од 8 КМ?!
“Да ли бисте и ви да пробате купине, фришке, берба 2025?”, наводи се у објави на Фејсбук страници Удружења за заштиту потрошача “Дон” из Приједора.
Кад је ријеч о пијацама, ово воће се продаје по 15 КМ за килограм. Донедавно, њихова цијена је била 22 КМ… Узевши у обзир бијељинску Зелену пијацу, то је убједљиво највиша забиљежена цијена купина икад.
Најјефтиније су биле у јулу 2019, када се килограм продавао по 4 КМ.
Малине су знале да буду још скупље, па је килограм прије 2 године ишао и до 72 КМ?! Односно, паковање од 125 грама у једном бањалучком маркету продавало се по 9 КМ.
