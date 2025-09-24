Порасла вриједност биткоина, инвеститори и даље уздржани

Извор:
Вриједност биткоина је данас у 15.15 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс незнатно порасла за 0,15 одсто на 96.214,06 евра.
Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 43,89 милијарде евра, што је мање него јуче.
Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 44 у категорији "страх", а то показује да је расположење улагача такорећи непромијењено у односу на јучерашње вриједности када је био на нивоу 43 у истој категорији.
Вриједност итиријума (ЕТХ) пала је за 0,39 одсто на 3.552,68 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) за 0,27 одсто на 864,25 евра.
Криптовалута солана (СОЛ) је пала за 3,18 одсто на 180,71 евро, а аваланш (АВАX) стагнирао на 29,26 евра.
Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 2,41 евро, што је за 0,39 одсто више него јуче.
Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.
Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте СИГН, СФП и ХЕМИ.
