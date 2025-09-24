Logo

Порасла вриједност биткоина, инвеститори и даље уздржани

Извор:

Танјуг

24.09.2025

15:45

Коментари:

0
Порасла вриједност биткоина, инвеститори и даље уздржани
Фото: Pexels

Вриједност биткоина је данас у 15.15 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс незнатно порасла за 0,15 одсто на 96.214,06 евра.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 43,89 милијарде евра, што је мање него јуче.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 44 у категорији "страх", а то показује да је расположење улагача такорећи непромијењено у односу на јучерашње вриједности када је био на нивоу 43 у истој категорији.

Вриједност итиријума (ЕТХ) пала је за 0,39 одсто на 3.552,68 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) за 0,27 одсто на 864,25 евра.

rotacija policija rs mup rs

Хроника

Необична незгода на бх. путевима: Комбијем оборио радар

Криптовалута солана (СОЛ) је пала за 3,18 одсто на 180,71 евро, а аваланш (АВАX) стагнирао на 29,26 евра.

Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 2,41 евро, што је за 0,39 одсто више него јуче.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.

Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте СИГН, СФП и ХЕМИ.

Подијели:

Таг:

bitkoin

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Алкараз на путу да сруши велики Ђоковићев рекорд

Тенис

Алкараз на путу да сруши велики Ђоковићев рекорд

2 ч

0
Необична незгода на бх. путевима: Комбијем оборио радар

Хроника

Необична незгода на бх. путевима: Комбијем оборио радар

2 ч

0
Захарова: Молдавци губе контролу над сопственим животом

Свијет

Захарова: Молдавци губе контролу над сопственим животом

2 ч

0
Откуп затворске казне није у складу са Уставом Републике Српске!

Република Српска

Откуп затворске казне није у складу са Уставом Републике Српске!

2 ч

1

Више из рубрике

Лего шири царство: Инвестиција од 230 милиона евра за забавне центре

Економија

Лего шири царство: Инвестиција од 230 милиона евра за забавне центре

4 ч

0
Паника на тржишту криптовалута

Економија

Паника на тржишту криптовалута

8 ч

0
Цијене нафте порасле након вишедневног пада

Економија

Цијене нафте порасле након вишедневног пада

22 ч

0
Познати ланац пекара пред банкротом

Економија

Познати ланац пекара пред банкротом

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

03

Дани Српске у Србији сутра у четири града

18

02

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

17

57

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

17

54

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

17

49

Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner