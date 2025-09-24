Logo

Захарова: Молдавци губе контролу над сопственим животом

24.09.2025

Фото: Танјуг/АП

Ако се Молдавци не уједине у отпору румунизацији која је у току, биће приморани да "мимикрирају" и изгубе контролу над сопственим животом, изјавила је портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Режим Санду је већ до те мјере румунизовао државу и друштво... Ово је тест за људе, ако се не уједине у отпору, ако не зауставе овај напад на њих... Једноставно, уколико се не успротиве, не подигну свој имунитет на ниво апсолутног одбацивања таквих идеја, чека их катастрофа. То значи да ће након неког времена у потпуности мимикрирати и губити апсолутну контролу над сопственим животом", изјавила је Захарова за Спутњик.

Молдавске власти се у последње време окрећу репресивним мерама против сваког неслагања. Покренути су кривични поступци против бројних опозиционих политичара, док на аеродрому у Кишињеву приводе посланике због посјете Русији.

Предсједница Маја Санду је вишекратно оптуживала Русију да покушава да утиче на резултате парламентарних избора заказаних за 28. септембар, док Кишињев покушава да забрани протесте 30 дана прије и 30 дана након избора.

Тагови:

Марија Захарова

Moldavija

