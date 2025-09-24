Logo

Снајпериста усмртио троје људи у Даласу

24.09.2025

15:33

Снајпериста усмртио троје људи у Даласу
Фото: Youtube screenshot/WFAA

Најмање три особе су повријеђене у пуцњави која се догодила у сриједу ујутру у теренској канцеларији Америчке имиграционе и царинске службе (ICE) у Даласу, потврдио је вршилац дужности директора ICE-а Тод Лајонс, јавља CNN .

Лајонс је изјавио да почетне информације указују на могући снајперски напад. „Прелиминарне информације указују на могућег снајпера“, рекао је. „Тренутно имамо три особе које су погођене. Нисмо сигурни у њихово стање. Одведене су у болницу.“

Министарка за унутрашњу безбједност Кристи Ноем објавила је да је осумњичени стријелац преминуо од посљедица прострелне ране коју је сам себи нанио. Још увијек нема детаља о томе ко је погођен у нападу, нити да ли су жртве биле запослене у Министарству унутрашње безбједности.

„Детаљи још увијек пристижу, али можемо потврдити да има више повређених и смртних случајева“, објавила је Ноем на Сјуу. „Иако још не знамо мотив, знамо да се наши службеници ИЦЕ суочавају са невиђеним насиљем. Ово мора да престане.“

Званичници: Два притвореника су рањена

Према изјавама два припадника полицијских снага упознатих са инцидентом, два притвореника су рањена. У овом објекту се обично налазе запослени у ИЦЕ-у, цивили и имигранти у притвору.

Шта је ICE ?

ICE (Имиграција и царинска служба) је америчка савезна агенција у оквиру Министарства за унутрашњу безбједност. Једна од њених кључних компоненти је ERO (Операције спровођења и уклањања), која се бави идентификацијом, хапшењем, притварањем и депортацијом особа.

ICE често сарађује са другим савезничким агенцијама (као што су FBI, амерички маршали, DEA и други) у координисаним операцијама усмјереним на борбу против трговине људима и елиминацију илегалних странаца.

Такође, у недавним јавним изјавама, ICE је нагласио да врши хапшења „најгоре од најгорих“ – имигранте са кривичним осудама, починиоце насилних злочина, дилере дроге и криминалце повезане са трговином људима.

Од повратка Доналда Трампа на власт, агенција се суочава са критикама због навода о прекомерној употреби силе и злостављању имиграната, као и са правним и политичким контроверзама око њеног рада.

(CNN)

