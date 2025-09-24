Logo

Ухапшен мушкарац у Британији због хакерског напада на аеродром

Извор:

Индекс

24.09.2025

15:23

Коментари:

0
Ухапшен мушкарац у Британији због хакерског напада на аеродром
Фото: Pixabay

Мушкарац је ухапшен због наводног сајбер напада који је изазвао поремећаје на аеродрому Хитроу и другим европским аеродромима, јавља данас ДПА.

Британска Национална агенција за борбу против криминала (НКА) саопштила је данас да је осумњичени у четрдесетим годинама ухапшен јуче у Западном Сасексу због сумње на злоупотребу рачунара и да је пуштен уз кауцију.

Замјеник директора Пол Фостер, шеф Националне јединице за сајбер криминал НЦА, рекао је да је „упркос томе што је ово хапшење позитиван корак, истрага о овом инциденту у раној фази и још увијек је у току“.

Једна америчка компанија је такође погођена.

SRĐAN-MAZALICA-230925

Република Српска

Мазалица: Три кључна принципа - народна воља, безбједност и Српска

„Сајбер криминал је стална глобална пријетња која и даље изазива значајне поремећаје у Великој Британији“, рекао је он.

Овај сајбер напад је овог мјесеца погодио америчку компанију Collins Aerospace, пружаоца аеродромских услуга, пореметивши системе за пријаву и укрцавање на лондонском аеродрому Хитроу и аеродромима у Бриселу, Берлину и Даблину.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

aerodrom

Велика Британија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аеродром Сплит поплава

Регион

Велика количина кише писту на аеродрому претворила у језеро

2 ч

0
Позната пјевачица продаје станове Саше Поповића, постала је маг за некретнине

Сцена

Позната пјевачица продаје станове Саше Поповића, постала је маг за некретнине

2 ч

0
Петковић: Не прихватамо да странци доносе одлуке и намећу законе

Република Српска

Петковић: Не прихватамо да странци доносе одлуке и намећу законе

3 ч

1
Минић: Ако имамо консензус да завршимо расправу

Република Српска

Минић: Ако имамо консензус да завршимо расправу

3 ч

0

Више из рубрике

Трамп пријети да ће тужити ABC због повратка Џимија Кимела

Свијет

Трамп пријети да ће тужити ABC због повратка Џимија Кимела

4 ч

0
Пада снијег, и то веје

Свијет

Пада снијег, и то веје

4 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Полиција спријечила освету мафијашке групе

5 ч

0
Покушали да опљачкају мушкарца на улици, спасио га љубимац

Свијет

Покушали да опљачкају мушкарца на улици, спасио га љубимац

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

09

Први пут успјешно третирана једна од најокрутнијих болести: Пацијенти су наставили ходати упркос очекивању да неће

18

03

Дани Српске у Србији сутра у четири града

18

02

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

17

57

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

17

54

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner