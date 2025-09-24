Ухапшен мушкарац у Британији због хакерског напада на аеродром

Извор:
Мушкарац је ухапшен због наводног сајбер напада који је изазвао поремећаје на аеродрому Хитроу и другим европским аеродромима, јавља данас ДПА.
Британска Национална агенција за борбу против криминала (НКА) саопштила је данас да је осумњичени у четрдесетим годинама ухапшен јуче у Западном Сасексу због сумње на злоупотребу рачунара и да је пуштен уз кауцију.
Замјеник директора Пол Фостер, шеф Националне јединице за сајбер криминал НЦА, рекао је да је „упркос томе што је ово хапшење позитиван корак, истрага о овом инциденту у раној фази и још увијек је у току“.
Једна америчка компанија је такође погођена.
„Сајбер криминал је стална глобална пријетња која и даље изазива значајне поремећаје у Великој Британији“, рекао је он.
Овај сајбер напад је овог мјесеца погодио америчку компанију Collins Aerospace, пружаоца аеродромских услуга, пореметивши системе за пријаву и укрцавање на лондонском аеродрому Хитроу и аеродромима у Бриселу, Берлину и Даблину.
